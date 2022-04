'Liberi di respirare': domani il flash mob degli studenti di Casale

CASALE - 'Liberi di respirare'? È il titolo della nuova iniziativa dedicata a tutti gli Istituti casalesi organizzata dalla Rete ScuoleInsieme. Avrebbe dovuto tenersi venerdì 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, ma è stata anticipata a domani a causa del maltempo previsto per il fine settimana. I ragazzi si riuniranno dalle 8.30 al parco Eternot per partecipare a un enorme flash mob volto a sensibilizzare la popolazione sul tema dell'ambiente, in particolare per il territorio casalese collegandosi a quello dell'amianto, e sulla pace e la libertà.

Le coreografie, realizzate in collaborazione con i docenti dei vari istituti, andranno avanti per tutta la giornata. Ci saranno riprese sia da terra sia dall'alto, tramite drone, per la realizzazione di un video dell'evento che verrà caricato sulle pagine social e sarà presentato al Castello del Monferrato il 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale delle vittime dell'amianto.