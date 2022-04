Jbm-Riccoboni: dieci piante al PalaFerraris

CASALE MONFERRATO - Continua il progetto di riqualificazione dell’area esterna del PalaEnergica Paolo Ferraris, iniziata la scorsa estate con l’inaugurazione del Playground Gabri. Nel pomeriggio di ieri si è svolta la cerimonia di piantumazione di 10 Liquidambar Styraciflua (comunemente chiamato Storace Americano), a cura di Riccoboni Holding in collaborazione con la JB Monferrato.

Progetto congiunto

La messa a terra delle piante fa parte del progetto di riqualificazione l’area esterna del PalaEnergica Paolo Ferraris che ha visto lo sviluppo del Playground intitolato a Gabriele Fioretti e prevede anche la creazione di un murales ideato tramite contest dagli alunni delle scuole superiori casalesi.

Delle dieci piante, nove sono state posizionate nel parcheggio del Palazzetto e una è stata piantumata a fianco al cancello di ingresso del Playground Gabri per unire simbolicamente le due iniziative.

Playground Gabri: le scuole creano il logo Jbm e Riccoboni lanciano un contest artistico tra gli studenti delle scuole superiori di Casale Monferrato

Le parole dei protagonisti

A far gli onori di casa per JB Monferrato, l’Amministratore delegato, Savino Vurchio. “L’inaugurazione del Playground Gabri è stato un primo ed emozionante momento di riqualificazione dell’area, ora con la messa a terra delle 10 piante daremo più colore anche al parcheggio rendendo più viva l’area. Siamo molto contenti che la famiglia Riccoboni abbia sposato il nostro progetto e ci supporti con maggior convinzione dopo un primo anno di conoscenza reciproca. Vedere i ragazzi giocare sul campetto esterno ci rende molto orgogliosi del percorso che abbiamo intrapreso nel sostenere attivamente la comunità giovanile del nostro Monferrato. I giovani sono il nostro futuro e concentreremo sempre più i nostri sforzi per aiutarli nel percorso di crescita sportivo e umano”.

Nicole Riccoboni, Responsabile Marketing di Riccoboni Holding, ha commentato. “Siamo davvero contenti di poter abbinare il nostro sostegno alla squadra a un’azione di riqualificazione del PalaEnergica Paolo Ferraris, un qualcosa che va a vantaggio di tutta la comunità, perché simbolizza perfettamente gli obiettivi in cui crediamo come responsabilità sociale d’impresa. Le piante che abbiamo posato renderanno quest’area più verde ma soprattutto ci aiutano a ricordare che ognuno di noi può fare tanto per migliorare il futuro di tutti questi ragazzi anche contribuendo alla tutela dell’ambiente e all’uso delle risorse naturali in modo responsabile”.

All'inaugurazione ha partecipato Cecilia Strozzi, Assessore all’Ambiente del Comune di Casale Monferrato.