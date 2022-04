Leo Okeke si dichiara per il Draft Nba

CASALE MONFERRATO – Leo Okeke ha deciso.

Il giocatore della Novipiù, di proprietà del Derthona Basket, si è dichiarato eleggibile per il Draft NBA 2022 che si terrà a giugno.

Una mossa concordata con il suo Agente Igor Crespo e con l’Agenzia Xpheres che da un mese cura gli interessi del giocatore. Del resto l’attenzione per il giovane prospetto (ala forte di 2.05 m, 95 kg, classe 2003) era stata chiarita dalla presenza di numerosi scout a Casale Monferrato in questa stagione per osservarlo e prendere informazioni.

Possibilità di chiamata?

Okeke (fermo in questo periodo per un problema legato alla crescita) è il quarto italiano ad annunciare la sua candidatura. Il primo è stato la stella di Duke Paolo Banchero (previsto tra le prime scelte assolute). In questi giorni sono seguite le dichiarazioni di Matteo Spagnolo (Cremona) e Alessandro Procida (Fortitudo), entrambi al momento annunciati come possibili chiamate del secondo giro. Difficile ora stimare le possibilità di chiamata per Okeke, ma sicuramente la mossa di dichiararsi rende “visibile” il giocatore e produce una valutazione sulle sue concrete possibilità.