Casale, basta Silvestri. Imperia ko

CASALE - E sono 12. Dodici risultati utili consecutivi, un altro successo per il Casale e il terzo posto ancora più solido per i nerostellati. Che faticano un po', soprattutto nella ripresa, con l'Imperia innocuo nel primo tempo, ma aggressivo nella seconda parte, che ha opportunità per pareggiare.

Ma i padroni di casa, pur con qualche rischio, capitalizzano bene la rete di Silvestri al 29', che vale 3 punti pesanti, alla vigilia di un altro turno infrasettimanale: la squadra sta dimostrando di avere il passo giusto per affrontare i playoff.

Incornata vincente

Secondo gol della stagione per Amedeo Silvestri, che aveva caricato la squadra alla vigilia: al 27' Martin dalla bandierina, in area svetta il difensore e segna. Una rete che legittima la gestione del gioco da parte dei nerostellati, che già prima del vantaggio e poi nel finale, crea altre occasioni.

In avvio di ripresa l'Imperia prova a riaprire la gara con Deiana, al 4', ma non inquadra lo specchio della porta con una conclusione da buona posizione. Una opportunità anche per Colantonio, che guadagna solo un angolo. Contropiedi da una parte e dall'altra, per Forte impossibile superare il muro di Virga, anche la difesa di casa è attenta. Alla mezzora due occasioni per i liguri, con Castaldo e Rosati, e Guerci si salva sempre in angolo. Brividi anche nel finale, con mischie pericolose e angoli in serie per la squadra di Soda. Si gioca fino al 98', i liguri ci provano fino all'ultimo secondo, ma è il Casale ad esultare.



CASALE - IMPERIA 1-0

Marcatori: pt 27' Silvestri

Casale: Guerci; Gilli, Darini, Silvestri (25'st Montenegro), Casella (39'st Gianola); D'Ancora, Perez, Continella; Giacchino (33'st Onishchenko), Rossini (44'st Gatto) , Forte (17'st Candido). All.: Sangregorio (al posto di Sesia, squalificato)