Casale: 25 aprile senza polemiche. L'oratore è stato Roberto Coaloa

CASALE - Gli attriti si sono fortunatamente fermati alla vigilia della celebrazione della festa di Liberazione. Oggi, a Casale, non ci sono stati intoppi nella cerimonia del 25 aprile, iniziata come da programma con la messa in San Paolo e proseguita con il corteo fino alla Cittadella (con la Filarmonica di Occimiano a guidare, le bandiere arcobaleno, gli striscioni dell'Anpi e dell'associazione per la pace e il messaggio 'Addio alle armi').

A tenere l'orazione ufficiale è stato lo storico e saggista monferrino Roberto Coaloa, indicato dal sindaco a poche ore dalla cerimonia stessa. Prima di lui hanno preso la parola Carla Gagliardini per Anpi e Comitato Unitario Antifascista e lo stesso primo cittadino Federico Riboldi. In chiusura un fuoriprogramma toccante, l'intervento di Fernanda Core, figlia di Enrica Morbello Core, la partigiana Fasulin, scomparsa poco meno di un anno fa.

