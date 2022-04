'Colli Novesi', Cucco e Marchisa d'argento

NOVI LIGURE - Doppio argento per la provincia sui Colli Novesi. Gianfranco Cucco, che passa con disinvoltura dal podismo all'atletica, dal duathlon al triathlon, ed è sempre a premio, chiude al secondo posto nella gara maschile. Imitato da Claudia Marchisa, dell'Atletica Alessandria, sempre più 'mamma volante".

Una edizione, la numero 38, con grandi contenuti tecnici e risultati cronometrici di livello assoluto. In campo maschile Gabriele Gagliardi (Brancaleone Asti) centra la vittoria sfiorata negli anni scorsi: dopo il secondo posto nel 2021, fa selezione fin dai primi chilometri e chiude in 48'04'' sui 14 chilometri e 250 metri impegnativi, quinto miglior crono nella storia di questa gara. Cucco (Vittorio Alfieri Asti) è staccato di un minuto e precede il piacentino Matteo Maiocchi (Italpose). I tre tempi sotto i 50' confermano il livello alto della gara. Ai piedi del podio, con arrivo in contemporanea, i due atleti di casa, Enrico Ponta e Valerio Ottoboni, seguiti da Stefano Velatta (Maratoneti Genovesi) e Diego Picollo (Azalai).

Marchisa, che duello

Nella gara femminile duello tra Sarah L’Epee (Atletica Settimese) e Claudia Marchisa: la spunta la prima, che solo 24 ore prima aveva vinto anche a None, in 57'52'', altro tempo di valore assoluto, ma anche il 58'11'' di Claudia conferma la condizione eccellente e il suo ritorno al vertice. Completa il podio Gaia Gagliardi (Brancaleone), poi Erika Testa (Podisti Albesi) e Teresa Repetto (Atletica Novese).

Primi posti di categoria, nel femminile, per Erika Testa, Claudia Leoncini (Maratoneti Genovesi), Giulia Legena (Atletica Novese), Clara Nobile (Iriense), Marita Cairo (0131Run of Made), Antonella Castello ( Novese), Maria Carla Giordano (Città di Genova), Susanna Scaramucci (Maratoneti Genovesi). E, tra i maschi, Simone Canepa (Atletica Alessandria), Enrico Ponta (Novese), Hicham Dhimi (Novese), Stefano Velatta (Maratoneti Genovesi), Roberto Maio (BioCorrendo), Roberto Sartor (Sai), Rocco Longo (Novese), Giovanni Marchi (Maratoneti Genovesi), Giovannino Mocci (Novese), Francesco Minervini (Novese).

Il trofeo a Biocorrendo Avis

Tra i club, il Trofeo Famiglia Multedo, per il più numeroso, va a BioCorrendo Avis, con 25 iscritti al traguardo, davanti a Maratoneti Genovesi con 16 e Gruppo podistico Solvay con 15. Trofeo 'Festa di aprile per la Libertà' messo in palio da Uisp, Anpi e Isarl è di Olimpia Runners come gruppo da più lontano.

Due premi speciali per festeggiare i 50 anni di storia di Atletica Novese a chi è alla posizione 50 delle classifiche maschili e femminili, Alessandro Cimo e Alessia Divano, quest'ultima sul palco anche come atleta più giovane per accompagnare il più 'anziano', Angelo Cerello (Atletica 3V Varese), classe 1934