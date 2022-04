Per Echos 2022 si passeggia a Casale con la musica del trio Gustav

CASALE - È un nuovo esperimento quello che vedrà coinvolto il Trio Gustav in occasione della tappa a Casale del festival Echos 2022. Questo sabato, 30 aprile, il gruppo classico sarà protagonista di una innovativa passeggiata musicale, dal titolo ‘1+1+1=Trio Gustav‘.

Il percorso si sviluppa in quattro momenti musicali che attraverseranno tre affascinanti luoghi della città di Casale: la Chiesa di Santa Caterina dove alle 15.30 suonerà il Francesco Comisso (con opere di Tartini, Paganini e Castagnoli), la Biblioteca del Seminario dove alle 16.30 si esibirà Dario Destefano (Bach e Castagnoli) e il Chiostro di Santa Croce dove alle 17.30 si chiuderà il viaggio con il concerto di Olaf John Laneri (Scarlatti, Debussy e Chopin) e del trio, infine riunito per proporre il magnifico Trio n. 2 di Mendelssohn. In caso di maltempo la tappa finale si terrà nel Salone Vitoli del Museo. Per celebrare il 27° anniversario della riapertura del Museo Civico e della Gipsoteca Bistolfi, l'ingresso alle collezioni sarà libero dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 fino all’inizio del concerto.

I concerti di Echos 2022 sono a ingresso libero fino ad esaurimento di posti. Le attuali norme anti Covid non prevedono più la prenotazione obbligatoria; fino al 30 aprile rimane obbligatorio l'uso di mascherina FFP2 e il controllo del green pass, rafforzato per i luoghi al chiuso e base per quelli all'aperto. Al link sotto tutti gli appuntamenti del festival dedicato alla musica.