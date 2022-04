Terremoto Pd. Farello: «Una svolta per vincere le prossime elezioni»

CASALE - Emergono ulteriori dettagli sulla mozione di sfiducia che ha fatto cessare l'incarico di segretario casalese del Pd di Johnny Zaffiro.

A commentare è Gabriele Farello, che era stato sconfitto proprio dall'ex segretario nel corso del congresso dello scorso novembre.

Spiega Farello: «In questi mesi ci siamo resi conto di alcune cose che non andavano bene, mancava il pieno coinvolgimento del partito in quello che accadeva (un problema di comunicazione nda) e la maggioranza dei membri del direttivo ha per questo avviato una lunga fase di interlocuzioni con il segretario, la cui posizione non era in discussione».

Questo, a seguire il ragionamento di Farello, almeno all'inizio: «Purtroppo non si è riusciti a trovare una mediazione, così con la maggioranza (evidentemente mutata, visto che a novembre era a favore di Zaffiro nda) si è ritenuto opportuno 'tirare una riga', svoltare con l'intenzione di ricostruire in tempo per vincere le elezioni amministrative del 2024. Il nostro obiettivo è il bene del partito».

Nelle parole dell'ormai ex presidente Anpi, c'è poi una stoccata nei confronti dei capigruppo di maggioranza in consiglio comunale, che qualche ora fa hanno commentato duramente la svolta interna al Pd di Casale: «Sono sorpreso, è grave che si intervenga sulla dialettica interna di un partito. Piuttosto i problemi li vedo all'interno della loro coalizione, penso alle dimissioni della consigliera Ilaria Fiore, dell'assessore Maria Teresa Lombardi e del presidente del Consorzio Casalese Rifiuti Daniele Gazzi. Il Pd non mancherà mai di attenzionare la loro attività amministrativa».