Zaffiro sfiduciato: non è più il segretario del Pd di Casale

CASALE - Terremoto nel Pd di Casale. Johnny Zaffiro, eletto nello scorso novembre segretario cittadino dei dem, non è più in carica per effetto di una mozione di sfiducia presentata dalla maggior parte dei membri del direttivo (dove pure aveva, all'indomani del congresso novembrino, la maggioranza) che, dopo i ricorsi del caso, è divenuta effettiva nei giorni scorsi.

Zaffiro il 20 novembre aveva sconfitto lo sfidante Gabriele Farello per 80 voti a 69. Una evidente spaccatura, 16 membri del coordinamento a 14, una frattura i cui equilibri già incerti anzichè essere ricuciti si sono evidentemente ribaltati nel corso di poche settimane.

Ora per i dem casalesi si apre una fase di commissariamento (con un commissario che deve ancora essere nominato dalla direzione regionale), quindi, ma non si sa con che tempistiche, avrà luogo un nuovo congresso e l'elezione di un nuovo segretario.