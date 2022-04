Ponzano celebra la primavera con la manifestazione ‘Giardini Aperti’

PONZANO - Ritorna quest’anno una nuova edizione di ‘Ponzano in…Giardini Aperti’, la manifestazione che vede riaprire al pubblico gli spazi che circondano i castelli e le residenze padronali dislocate sul territorio del paese.

Sono tre le date da segnare in agenda per una visita a Ponzano nel mese di maggio: domenica 1, sabato 14 e domenica 15 maggio. Il primo weekend si aprirà domenica mattina alle 9 in piazza Marconi con la Mostra di Fiori ed Erbe Aromatiche mentre da piazza Unità d’Italia partirà la ‘Camminata di Primavera’ in collaborazione con la guida escursionistica Luca Manzan, al termine del quale i camminatori potranno partecipare al pranzo della Pro Loco. Dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19 inoltre il pubblico potrà accedere ai giardini della Villa Il Cedro, il Castello di Ponzanoe il Castello di Salabue. Novità assoluta dell’edizione 2022 sarà la speciale apertura dello Zoo Artistico di Salabue allestito presso l’Atelier di Giancarlo Bonaventi con due visite previste alle ore 10.30 e alle 16. La giornata prevede anche alcune degustazioni di prodotti locali presso l’Azienda Agricola Nazzari Franco mentre alle 15 in piazza Europa si terrà l’appuntamento ‘Giardino delle Api’ con Andrea Caloja. Alla medesima ora, presso Villa Il Cedro, a cura di Ludi Bi, verrà avviato il ‘Laboratorio di approccio alla ceramica’. Ma la manifestazione si sposta anche sui social con ‘Madamin che bel Caplin’: tutti gli interessati dovranno scattarsi una foto del proprio cappellino floreale e inviarla via whatsapp alla Pro Loco (tel. 348 7939261) per poter partecipare alla premiazione delle migliori istantanee prevista per domenica 15 maggio alle ore 16 presso Villa Il Cedro.

Sabato 14 si continuerà poi con la scoperta dalle ore 16 delle orchidee selvatiche nell’appuntamento previsto presso il Circolo Ancol di Salabue, in collaborazione con Life Orchids e Legambiente, affiancata dall’inaugurazione del Muro del Dialetto. Il tutto si concluderà il 15 maggio con nuovo round di aperture dei maestosi giardini ponzanesi: questa volta toccherà alla Dimora Al Sagittario di Ponzano, alla Villa Larbeldi Salabue e di nuovo la Villa Il Cedro. Dalle ore 9 tornerà la camminata ‘Di Giardino in Giardino’ in collaborazione con Nordic WalkingValcerrina. La prenotazione è necessaria al numero telefonico tel. 339 4188277. Nel pomeriggio tornerà ancora una volta infine il ‘Giardino delle api’.