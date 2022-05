Sport a Casale: sul sito del Comune per scoprire le società della città

CASALE - Lo sport a Casale ha da sempre rappresentato un aspetto molto importante della vita sociale, portando il territorio fino alle cronache nazionali grazie a indimenticabili risultati.

Dalle attività dilettantistiche a quelle professioniste, l’offerta è variegata e copre l’intero panorama delle discipline sportive: «Sono oltre novanta le società sportive che operano in città – ha sottolineato l’assessore Luca Novelli - Non sempre questa ricchissima offerta è conosciuta e facilmente confrontabile, così alcuni anni fa sul sito del Comune è stata dedicata una ricca sezione per far conoscere nel dettaglio le società sportive presenti sul territorio e le strutture che le ospitano».

E proprio in questi giorni, l’Ufficio Sport ha avviato una revisione e un aggiornamento di tutti i contenuti: «Indirizzi, riferimenti e contatti completamente rivisti, oltre all’aggiornamento della mappa degli impianti sportivi presenti sul portale di Sport e Salute, la società pubblica che affianca il Coni nella promozione sportiva», ha spiegato ancora Novelli.

Partendo dalla pagina del sito del Comune quindi, è possibile trovare l’elenco completo e aggiornato della società sportive di Casale, le strutture comunali e le modalità del loro utilizzo e il link alla mappa di Sport e Salute.

«L’efficacia della pagina - ha concluso l’assessore Luca Novelli - sta nel mantenere sempre aggiornati i dati: invito quindi tutte le società sportive a inviare sempre le eventuali variazioni all’indirizzo e-mail giovsport@comune.casale-monferrato.al.it, affinché il nostro portale continua ad essere un’importante vetrina delle ricche offerte sportive».