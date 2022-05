Le donne di Puccini, tre incontri alla biblioteca di Ozzano

OZZANO - Tornano gli appuntamenti della Biblioteca Comunale 'Alessandra Fracchia' di Ozzano Monferrato, in presenza, presso l’aula di lettura in Via Raffaldi 4.

Grazie ai preziosi interventi della professoressa Alessandra Cavallone e della professoressa Erika Patrucco, si esploreranno alcuni tra i personaggi femminili più affascinanti e appassionati del mondo della musica: le donne di Puccini, protagoniste indiscusse delle sue opere più famose e di successo.

Attraverso una lettura innovativa che scaturisce da una diversa sensibilità e comprensione, si conoscerà il contesto storico, psicologico, artistico, e naturalmente musicale che ha dato origine ad indimenticabili figure come Mimì, Tosca, Madame Butterfly, solo per citarne alcune.

I tre incontri (a ingresso libero) della mini-rassegna, organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Macondo di Ozzano Monferrato, si terranno sabato 7 maggio alle ore 16.30 (Erika Patrucco: 'Vissi d’arte…'), sabato 14 maggio alle ore 16.30 (Alessandra Cavallone: 'Le donne di Puccini') e sabato 28 maggio alle ore 16.30 (Erika Patrucco: 'Vissi d’amore…').