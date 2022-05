Martedì al Castello di Casale Toni Capuozzo e il suo ultimo libro

CASALE - È un appuntamento speciale della rassegna Quarta di Copertina (a cura dell'assessorato alla Cultura) quella in programma martedì sera al Castello di Casale: ospite sarà il giornalista Toni Capuozzo, in città per presentare nelle sale al secondo piano il suo libro Giorni di guerra.



L’appuntamento è per le ore 21, quando si andrà, accompagnati da Marina Maffei, alla scoperta di Giorni di guerra – Russia e Ucraina, il mondo a pezzi, l’ultimo, interessante libro di Capuozzo: la raccolta in un instant book di oltre 170 pagine di tutti i pensieri, gli appunti, gli scritti pubblicati sul web e gli interventi televisivi.

Ad arricchire l’opera, edita da Signs Publishing, c’è ora anche un’ampia galleria di fotografie di grandi reporter: da Fausto Biloslavo a Gabriele Micalizzi, da Francesco Semprini a Vittorio Nicola Rangeloni.

«È un piacere e un onore ospitare una delle firme più celebri del giornalismo italiano a Casale Monferrato – ha sottolineato l’assessore Gigliola Fracchia -, soprattutto perché Toni Capuozzo, con la sua inconfondibile capacità di raccontare e spiegare i fatti, saprà porre l’attenzione su aspetti della guerra tra Russia e Ucraina che possono sfuggire nel flusso incessante di notizie che ci giungono praticamente in tempo reale dalle zone del conflitto. Un appuntamento da non perdere!».

Nato a Palmanova, in provincia di Udine, nel 1948, Toni Capuozzo si laurea in sociologia all'Università di Trento e diventa giornalista professionista nel 1983. Scrive per Reporter e per i periodici Epoca e Panorama mese. Vicedirettore del TG5 e conduttore della trasmissione giornalistica settimanale Terra!. Inviato di guerra per diverse testate giornalistiche televisive, ha seguito i conflitti nei balcani, in Somalia, in Medio Oriente, in Afghanistan, in Iraq.