Per la festa della mamma a Casale una passeggiata con Andos

CASALE - In occasione della festa della mamma, sabato 7 maggio a Casale andrà in scena ‘Festeggiando la mamma: tra cultura e natura’: una passeggiata storico culturale naturalistica per le vie di città che sostiene i progetti di Andos e allo stesso tempo promuove la conoscenza della capitale monferrina, i suoi angoli caratteristici e i personaggi che hanno avuto un ruolo di rilievo nella storia casalese.

A organizzare l’evento è proprio Andos inseme con l’associazione Monferrato Tourist, il Circolo Cuturale Acli Zaccheo e il patrocinio del Comune di Casale. Il ritrovo è fissato per le ore 16 nel secondo cortile del Castello, da qui partirà la passeggiata, guidata da Manuela Meni, che proseguirà per via Garibaldi, con la successiva visita della chiesa di Sant’Ilario per ammirare le opere pittoriche custodite. Dal chiostro della stessa chiesa si giungerà sul lungo Po per un tratto di camminata all’aperto, infine, al termine, è previsto un aperitivo monferrino offerto dal Salumificio Miglietta e dall’azienda Marco Botto Vini.

«La camminata è aperta a tutti, è un pomeriggio per stare insieme, per conoscere la città e per aiutare gli importanti progetti di Andos a Casale, che opera da anni a supporto di tutti coloro che hanno subito o sono in procinto di affrontare una malattia neoplastica» spiegano dall’associazione. Alla partenza sarà consegnata agli iscritti la bandana con il logo della rondine, a fronte di un’offerta minima di 12 euro devoluta ad Andos. Le iscrizioni vanno recapitate entro il 5 Maggio su Whatsapp al numero 3342569719 o via mail all’indirizzo andoscasalemonferrato@gmail.com.