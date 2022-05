Piazza Mazzini costellata dai jeans per il Denim Day

CASALE - Lo scorso sabato a Casale si è svolto il flash mob organizzato dalle referenti locali di Break the silence Italia per il Denim day. Piazza Mazzini si è così costellata di jeans, donati da cittadini, scuole e associazioni.

«Ringraziamo l’Istituto Balbo e l’Istituto Leardi dove le rappresentanti di classe si sono offerte di raccogliere jeans che gli studenti hanno voluto donare, Me.dea e ‘Donne in movimento’, associazione alla quale dedichiamo un grazie speciale per essere scesa in piazza insieme a noi a protestare contro il victim blaming» dicono dall’associazione. A fine giornata sono stati contati circa cinquanta jeans, in buone condizioni, che verranno donati al Comitato di Casale Monferrato al fine di donarli alle fasce di popolazione più bisognose.