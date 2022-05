Black out a intermittenza a Casale, tante le segnalazioni

CASALE - AGGIORNAMENTO ORE 16.30 - Am+ segnala che gli incaricati di Enel sono sul posto in via Roma per riparare il guasto.

ORE 16.10 - Da poco prima delle 16 sono segnalati diversi problemi alla fornitura di energia elettrica a Casale. Black out e situazioni di fornitura intermittente sono stati riferiti dai nostri lettori nella zona di via Roma, di piazza Dante, di via Mameli, di piazza San Francesco e di corso Manacorda. Segnalato anche il fuori servizio del semaforo al fondo di via Cavout. Il disservizio è stato causato dal tranciamento di un cavo elettrico nelle operazioni di ripristino dall'allagamento di martedì in via Roma. Cavi posati decine e decine di anni fa (il tubo oltre un secolo), in un contesto angusto nel quale, a marce forzate, gli operatori di Am+, che ha già contattato Enel di questo incidente, sta operando da martedì scorso.