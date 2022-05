Casale: infortunio sul lavoro a Oltreponte

CASALE - Infortunio sul lavoro questa mattina, giovedì 5 maggio, a Casale in una palazzina in via Italo Rossi (Oltreponte).

Nonostante lo spavento iniziale e l'arrivo dell'elicottero del 118 al vicino campo sportivo 'Bianchi' (dove lo attendevano anche gli agenti della Polizia Locale) l'uomo, cosciente, di nazionalità nordafricana, è stato trasportato (sembra in codice giallo) al pronto soccorso cittadino in ambulanza.

Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spresal che dovranno appurare l'esatta dinamica dell'accaduto. Si tratterebbe di una caduta avvenuta, non da un ponteggio ma in un locale interno dell'edificio.