Disabilità e sport: al Sobrero si gioca con i ragazzi del Silvana Baj

CASALE - Lo scorso sabato, 30 aprile, le classi quarte del liceo scientifico opzione sportivo dell’Istituto Sobrero hanno completato il percorso di educazione civica in ‘Disabilità e Sport’. Il progetto è gestito e coordinato dalla professoressa Silvia Varaldo insieme alla docente Silvia Scagliotti.

I ragazzi delle quarte in un incontro precedente avevano già conosciuto i rappresentanti dell’associazione Anffas che si occupa di riabilitazione e assistenza a ragazzi disabili e alle loro famiglie. Sabato invece hanno conosciuto i rappresentanti dell’associazione sportiva disabili Silvana Baj, che hanno illustrato le attività della loro associazione: nuoto, pallavolo e basket. Successivamente, le classi con i ragazzi disabili coinvolti nel progetto, si sono recati in palestra per svolgere le attività programmate per il resto della mattinata, tra cui una partita di basket e una di pallavolo con squadre miste.