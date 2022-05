Domenica a Casale un'intera giornata sul Grande Fiume

CASALE - Domenica 8 maggio a Casale andrà in scena il secondo appuntamento della mini-rassegna ‘Un Po di primavera’. Gli Amici del Po, l’associazione di volontariato che si occupa di avvicinare monferrini e turisti alla fruizione del Grande Fiume, organizzano infatti una giornata di divertimento per adulti e bambini con epicentro a pochi passi dal centro città, all’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci, sul retro del Castello.

Dalle 10 di mattina fino alle 18 nel pomeriggio, i lupi di fiume propongono la possibilità di effettuare brevi escursioni (non è necessaria alcuna prenotazione) a bordo di barcè motorizzati, le imbarcazioni tradizionali del tratto di Po casalese e non solo: gite in grado di offrire una prospettiva insolita e affascinante sulla capitale del Monferrato.

Tra un’escursione e l’altra, il grande prato dell’imbarcadero è a disposizione di chiunque voglia godere di uno spazio in grado di coniugare natura e comodità, con qualche sorpresa nel puro stile degli Amici del Po.