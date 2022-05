Gli alunni della 3A turismo ‘a scuola’ a Crea per formarsi come guide

CREA - Continuano le giornate di formazione al Sacro Monte di Crea per gli studenti del Leardi: lo scorso venerdì 22 aprile è stato il momento degli alunni della 3A Turismo.

Gli alunni, dopo due anni a distanza, hanno potuto trascorrere una giornata all’insegna dell’arte e della socialità. Il progetto si chiama Guide per Crea - realizzato in collaborazione con l’Ente Parco del Sacro Monte di Crea - ed è finalizzato alla formazione di operatori del turismo in grado di accogliere i visitatori. È partito con una serie di incontri specifici di formazione tenuti da esperti della Soprintendenza e dell’Ente Parco, alcuni di essi anche in lingua inglese e francese; poi i ragazzi sono stati accompagnati dai docenti Laura Gorbetta, Gian Luca Loreggia e Davide Truffa in un’uscita guidata da Katia Murador e Franco Andreone dell’Ente Parco.