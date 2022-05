Ridurre l'orario di lavoro: Cgil, docenti e industrie a confronto

NOVI LIGURE — Una tavola rotonda per discutere della riduzione dell’orario di lavoro: la organizza martedì 10 maggio a partire dalle 9.30 la Cgil di Novi Ligure. L’incontro prenderà spunto dal libro “Lavorare meno, vivere meglio” di Fausto Durante, coordinatore della Consulta Industriale Cgil, volume che ripercorre la storia della riduzione dell’orario di lavoro nel nostro Paese, analizza le esperienze in merito condotte all’estero e propone alcune riflessioni.

Al tavolo con l’autore ci saranno come relatori i docenti universitari Salvatore Rizzello e Carluccio Bianchi, Alessandro Glisenti di Unionfood (associazione di imprese che rappresenta l’industria alimentare fortemente presente nel novese) e Giorgio Airaudo, segretario della Cgil Piemonte. Modererà Marco Sali, coordinatore Cgil per la zona Novi-Ovada. Parteciperanno anche diverse classi degli istituti superiori di Novi Ligure.

L’iniziativa – in programma al Museo dei Campionissimi – è volta a riportare nella discussione pubblica e soprattutto nelle agende di sindacato e politica l’argomento della riduzione dell’orario di lavoro come strumento per combattere la disoccupazione, ridistribuire ricchezza e migliorare la qualità della vita degli individui.

In provincia di Alessandria, Unionfood rappresenta 11 realtà produttive: Albro di Borghetto Borbera; Erbaflor Peruzzo, Novi-Elah-Dufour, Serra e Pernigotti di Novi Ligure; Everton di Tagliolo Monferrato; Larn di Serravalle Scrivia; Ronca di Tortona; Mangini di Bosco Marengo; Suissa di Arquata Scrivia; Zerbinati di Borgo San Martino.