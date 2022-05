Novipiù, emergenza Covid. Scafati facile

SCAFATI - Novipiù, azzoppata dal Covid alla vigilia, esce sconfitta dal PalaMangano (76-51). Due casi di positività annunciati dal club (presumibilmente i due assenti Williams e Martinoni) hanno pesantemente condizionato la gara e l’inizio della serie (squadre di nuovo in campo lunedì sera). Casale regge il primo tempo e poi crolla, penalizzata dalle 24 palle perse.

La partita

Casale senza Luca Valentini, Niccolò Martinoni e Penny Williams. Nonostante tutto, la squadra di coach Valentini approccia bene la partita limitando molto le soluzioni offensive di Scafati. Il primo quarto è equilibrato e a basso punteggio e si chiude sul 16-12. Mani più calde e meno errori nella seconda frazione con Scafati che tiene la testa e approda all’intervallo sul 37-30. Per Casale 11 punti di Okeke. Parte forte Casale nella ripresa con le triple di Valentini e Sarto per il -1 (37-36). Ma la Givova, spinta dal pubblico e dalle triple di Monaldi piazza un 14-0 che ha ili sapore della fuga (51-36) a 3’ dalla fine del parziale. L’emorragia non si ferma e Clarke dilata il gap fino al +19 (57-38). Al 30’ gap limato al -14 (57-43). La partita è spaccata. Scafati si mette in mobilità controllo e tocca il +23. La Jbm barcolla ma cerca di reagire. Valentini inserisce anche Sirchia e si affida alla zona difensiva per limitare i danni. Casale paga le assenze, le palle perse (24) e la percentuale da tre (3/21). Nel secondo tempo solo 21 punti segnati. Gara 1 va a Scafati. Lunedì si replica.

I numeri

Finale: 76-51

Parziali: 16-12, 37-30, 57-43.

Quintetti: Scafati con Monaldi, Clarke, Ikangi, Cucci, Daniel. Casale con F. Valentini, Ghirlanda, Sarto, Okeke, Hill Mais.

Punti: Clarke, Mobio e Daniel 11 (Scafati), Okeke 16 (Casale).

Rimbalzi: Cucci 8 (Scafati), Okeke 11 (Casale).

Assist: Ikangi 4 Scafati), Hill Mais 2 (Casale).

Mvp: Monaldi (Scafati).