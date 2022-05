Addio asfalto, arriva il porfido: da domani i lavori in via Salandri

CASALE - Proseguono i lavori di riqualificazione della pavimentazione a Casale e in particolare quelli di sostituzione dell’asfalto con cubetti in porfido e luserna. Mentre proseguono gli interventi in via Vidua e via del Gazometro, dal 9 maggio prenderanno il via quelli in via Salandri.

Lavori che porteranno ad alcune modifiche alla viabilità della zona: in particolare, dalle 8 di lunedì, e fino al termine dei lavori previsto per fine giugno, sarà chiuso al transito il tratto di via Salandri dal civico 36 all’intersezione con via Palestro.

Per questo motivo saranno istituiti la direzione obbligatoria diritto all'intersezione con via Salandri per i veicoli in marcia su via Palestro e il doppio senso di marcia in via Salandri dal civico 36 fino a piazza Castello per consentire l'accesso ai veicoli dei residenti o di coloro che hanno aperture carrabili.

Si ricorda, inoltre, che sono ancora in vigore, per permettere la posa della nuova pavimentazione, le seguenti modifiche alla circolazione nella zona di via Vidua e via del Gazometro: