Al Municipale giovedì in scena la Carovana Tabù con 'Miles to go'

CASALE - Sarà la band Carovana Tabù a esibirsi per una sola serata il prossimo giovedì, 12 maggio, al Teatro Municipale. Lo spettacolo si intitola 'Miles to Go' e sarà un tributo alla musica di Miles Davis, a trent'anni dalla sua scomparsa. Il progetto nasce da una collaborazione della band con Fabrizio Bosso, tromba dalle sonorità jazz. Appuntamento alle 21, la biglietteria aprirà un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Carovana Tabù è un progetto musicale che nasce da otto giovani artisti provenienti da tutta Italia: Stefano Proietti, Andrea Albini, Nicole Brandini, Davide Di Giuseppe, Giacomo Cazzaro, Federico Limardo, Tony Santoruvo e Giulio Tullio. La loro peculiarità è il sound che nasce dalla commistione di diversi generi che spazia dal funk, passando per il jazz e il soul. Tra i brani che proporranno di Davis per quest'unica serata casalese ci sono So What, Four, Nardis e molti altri.

I biglietti si possono già acquistare direttamente online al link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/carovana-tabu-fabrizio-bosso-miles-to-go/177698 oppure nei punti vendita Vivaticket. I posti in platea e nei palchi sono a 27,03 euro, mentre per gli studenti (fino ai 25 anni, di qualsiasi grado) è previsto il ridotto a 18,02.