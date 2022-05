Ieri antiquariato a tema animale, il 29 maggio l'evento sul lungo Po

CASALE - Ieri al Mercato Pavia, nel consueto appuntamento mensile con il Mercatino dell'Antiquariato, tante le curiosità a tema animale. Spiccava il curioso “maiale con le ali”, di una manifattura tedesca degli anni 70, esposto da un antiquario specializzato in modernariato, ma c'erano anche enormi salmoni che diventano piatti di portata, strani leoni in palissandro, cobra ferocissimi in metallo, simpatiche galline giganti.

Tra i banchi tanti turisti e curiosi, molti stranieri da Olanda, Germania, Svizzera e Belgio.

Il prossimo appuntamento con il Mercatino dell’Antiquariato di Casale sarà domenica 12 giugno. Ma prima c’è un’altra tappa per gli appassionati del genere: domenica 29 maggio si svolge infatti sul Lungo Po di Casale un Mercatino del Vintage. Realizzato dalle Botteghe Storiche casalesi e da mo-N (la società che da anni organizza l’Antiquariato al Mercato Pavia) animerà per tutta la giornata l’area di fronte al fiume.