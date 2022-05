Domenica 15 maggio al parco Eternot festa per i bambini con gli aquiloni

CASALE - Aquiloni protagonisti di una giornata dedicata ai bambini domenica 15 maggio al Parco Eternot di Casale.

L'area verde sarà trasformata in un campo volo grazie alla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati, che ha inserito nel proprio calendario di iniziative un evento da non perdere: Voliamo in alto con gli aquiloni.

Sarà un laboratorio gratuito aperto a 50 bambini per sessione, durante il quale i giovani partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione, sotto la guida degli istruttori e con l'aiuto di un genitore, dei propri aquiloni personalizzati con i loro disegni.

Nel frattempo, a colorare il cielo di Casale Monferrato ci saranno gli aquiloni della 30 Kite Club di Genova, l’associazione che curerà l’iniziativa: splendide realizzazioni che andranno dai 5 centimetri ai 30 metri di lunghezza!

«Quello di domenica sarà un evento decisamente da non perdere – ha sottolineato l’assessore Gigliola Fracchia – che permetterà ai bambini di misurarsi con uno dei più divertenti giochi estivi: realizzare e far volare gli aquiloni. Un’iniziativa che dimostra ancora una volta come le biblioteche, e in questo caso quella delle ragazze e dei ragazzi, possano ancora essere punto di ritrovo e di divertimento».

I laboratori avranno inizio alle ore 10,00 e proseguiranno fino alle ore 12,00, per poi continuare nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30, invece, si potrà assistere al volo di aquiloni statici e acrobatici, oltre a quelli realizzati dai bambini.

Come detto, a curare la giornata sarà il 30 Kite Club, associazione nata una ventina di anni fa e con sede a Genova, che conta soci di ogni parte d'Italia, tra cui uno di Frassineto Po. Svolge principalmente attività per bambini e famiglie in Liguria con esibizioni di aquiloni di ogni foggia e grandezza.

Per partecipare all’interessante iniziativa della Luzzati, è consigliata la prenotazione, ma non è richiesto null’altro, perché tutti i materiali necessari ai laboratori saranno messi a disposizione gratuitamente.

Info e prenotazioni: e-mail biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o telefono 0142 444302 / 0142 444308 / 0142 444297.