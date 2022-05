Truck Tour Banca del Cuore, a Casale record di visite cardiovascolari

CASALE - Si è conclusa ieri, lunedì, la tre giorni a Casale Monferrato, tappa dell’iniziativa di prevenzione cardiovascolare Truck Tour Banca del Cuore 2022.

La città ha registrato il record di visite in Piemonte, 381 in tre giorni, per un totale di circa 1.000 cittadini che, in appena 9 giorni considerando anche le tappe di Cuneo e di Torino, hanno eseguito gratuitamente uno screening cardiologico completo.

Una straordinaria adesione al jumbo Truck della Banca del Cuore, messo a disposizione dalla Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani, che in questi giorni sta attraversando l’Italia riscuotendo un enorme successo, che mette in luce la grande “fame “ di assistenza della popolazione, ancora più evidente dopo la grave pandemia che ci ha colpiti.