A Terruggia si osservano le stelle dalla Torre Veglio

TERRUGGIA - Sarà una serata dai toni 'romantici' quella di venerdì 13 maggio a Terruggia. L'associazione Pro Loco del Comune monferrino ospiterà infatti il grande pubblico per 'Osservando le stelle alla torre', un evento realizzato in collaborazione con il Gruppo Astrofili Cielo del Monferrato, di Odalengo Piccolo.

Si inizierà alle 21.30 presso la Torre Veglio di Terruggia e le osservazioni andranno avanti fino alla mezzanotte. Ci saranno diverse postazioni con telescopi da cui si potranno osservare differenti corpi celesti. L'ingresso è gratuito e il raggiungimento della location dovrà avvenire in modo autonomo, parcheggiando in prossimità del Parco della Memoria. In caso di maltempo la serata verrà spostata a venerdì 20 maggio. Per informazioni contattare il 3486564887.