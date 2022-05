Casale, con Afeva, a Roma per parlare dell'esperienza amianto

ROMA - Sarà questo venerdì, 13 maggio, l'appuntamento a Roma con 'Amianto e mesotelioma: tutti innocenti?'. L'evento nasce da un'iniziativa della senatrice Tatjana Rojc e vuole indagare gli aspetti biologici ed epidemiologici dell'esposizione ad amianto e le conseguenze giuridiche che ne derivano. Si terrà presso la Sala Capitolare del Senato, presso il Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva.

Il programma è molto fitto: si partirà alle 10 con un'introduzione da parte del comitato organizzatore insieme alla senatrice, per poi proseguire con diversi interventi di numerosi esperti del settore come Maria Luisa Clementi, Fulvio Aurora, Francesco Barone Adesi, Gemma Gatta, Riccardo Capocaccia, Piergiorgio Duca, Franco Berrino, Daniele Mandrioli, Marinella Bertolotti, Yvonne Waterman, Annie Thébaud-Mony. Nel pomeriggio sarà la volta anche però di ascoltare la voce casalese, con la presidente di Afeva Giuliana Busto che presiederà l'incontro insieme a Enzo Ferrara di Medicina Democratica. Interverranno Felice Casson, l'avvocato coinvolto al processo Eternit Bis a Novara Laura Mara, Bruno Giordano, Paolo Ricci, Edoardo Bai già consulente al procedimento casalese in Corte d'Assise a Novara e Alessia Angelini.

L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. Sarà anche necessario indossare una mascherina Ffp2.