Il castello di San Giorgio riparte con due giorni di mercatini, cibo e musica

SAN GIORGIO – Il castello di San Giorgio Monferrato riapre le sue porte nel fine settimana del 14 e 15 maggio per inaugurare la stagione estiva nel suo giardino all’italiana, conosciuto anche come Il Giardino Slow per la pace e la tranquillità del luogo.

Si ripartirà con due giorni dedicati alla musica, ai prodotti enogastronomici locali e all’artigianato per dare il via alla bella stagione. Una stagione diversa dalle precedenti, perché il castello quest’anno verrà aperto al pubblico solo durante alcuni fine

settimana selezionati, ma con la personalità conviviale ed eventi che prevedono musica dal vivo, visite guidate anche alle sale

interne e le proposte enogastronomiche dei produttori della zona del Basso Monferrato.

Il programma

Sabato dalle 18 in avanti le note della musica dal vivo risuoneranno nel castello con due concerti di gruppi locali, i Bifòlc e i The Moonshiners. Violini, note folk, ballate, che si accompagneranno agli stand di artigiani, hobbisti e artisti che esporranno le loro opere e i loro prodotti fatti con passione; oltre alle proposte enogastronomiche del Chiosco del Giardino Slow con vino biologico, birra artigianale e cibo del territorio.

L’ingresso è a offerta libera: la serata sarà dedicata alla raccolta fondi a sostegno delle attività dell’associazione Il Faggio Rosso, senza cui il castello non potrebbe essere vivo e vivibile. Tra le tante iniziative legate alla promozione del castello e del territorio, i laboratori d’arte dell’Atelier Sospeso dedicati a presone con problemi psichiatrici e la novità dei ritiri e dei seminari di meditazione e mindfulness che si terranno lungo tutta la stagione estiva.

Domenica 15 maggio la giornata avrà inizio alle ore 12 con 'Sapori, fiori e colori', un mercatino nato invitando amici del Castello fra produttori, artigiani e artisti. Il Giardino sarà animato tutto il pomeriggio, fino alle 19, dagli espositori con bancarelle e momenti di intrattenimento, come le visite guidate anche negli spazi interni, i laboratori di approfondimento e attività per bambini, come ad esempio l'arnia con le api da scoprire, o i laboratori per imparare a costruire alcuni oggetti.

Durante la giornata, e poi fino alle 22, il Chiosco-Bistrò rimarrà aperto per accompagnarvi con cibo, vino locale e birra artigianale.

Alle ore 17 è previsto infine il concerto dal vivo di Marilì, cantautrice e musicista dalle influenze musicali diverse, soprattutto afro-brasiliane: ogni sua canzone è legata a un racconto del libro 'Porto Palazzo. Storie di partenze e approdi', un intreccio tra narrativa e musica per raccontare le sfumature, la ricchezza sociale e le contraddizioni del nostro mondo.

È possibile approfittare delle visite guidate al castello organizzate per domenica 15 maggio alle ore 12 e alle ore 16 solo su prenotazione (chiamare o Whatsapp al 3286736678). Costo 8 euro per gli adulti e gratuito per i bambini. È a disposizione gratuitamente il parcheggio privato non custodito del castello