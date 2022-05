Giovanni Saldì, John Sale e Capuozzo per l'arte contro la guerra

CASALE - Ieri sera, in occasione dell'evento con Toni Capuozzo al Teatro Municipale di Casale, il performer monferrino Giovanni Saldì lo ha coinvolto nella promozione dell'imminente asta benefica a cura del collettivo Art#Together, composto da tant artisti del territorio che quest’anno raccolgono fondi per un asilo da destinare ai profughi ucraini a Kosice in Slovacchia.

Saldì ha mostrato a Capuozzo un'opera dello street artist John Sale, una realizzazione de ‘La Pace’ di Antonio Canova, conservata al museo Bogdan e Varvara Khanenko (ma per colpa della guerra chiusa in una cassa al ‘sicuro’ al buio di un caveau).

L’opera di Sale porta sugli occhi una benda con i colori giallo e blu, a simboleggiare che per ora la pace è bendata e chiusa imballata nei bunker del museo. La benda sarà rimossa quando rivedrà la luce.