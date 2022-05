A Casale un'intera giornata di sport con le Casalimpiadi del 28 maggio

CASALE - Sono aperte fino a lunedì 23 maggio le iscrizioni per la prima edizione delle Casalimpiadi, l’evento per promuovere lo sport cittadino in una delle aree naturali più significative di Casale: i giardini pubblici della stazione. Sabato 28 maggio, durante la mattinata, gli alunni delle scuole cittadine potranno infatti svolgere cinque discipline, come il numero dei cerchi olimpici. La stessa cosa potrà fare nel pomeriggio chiunque altro vorrà cimentarsi in questa divertente iniziativa il pomeriggio.

Per ognuno dei cinque sport ci sarà una società sportiva che coordinerà le gare e seguirà i partecipanti: la JBM Basket Monferrato, la CB Team Basket, l’Accademia dello Sport, la Bros Casale Crossfit 150 e il Club Scherma Casale. Dalle ore 9 alle ore 13, quindi, spazio agli studenti casalesi, mentre dalle ore 14 alle ore 19 ci saranno le competizioni, a cui ci si potrà iscrivere direttamente al sito dell’evento.

Le discipline a cui si potrà gareggiare sono quindi basket a 3, atletica leggera (60 o 1600 metri), sollevamento pesi (Power lifting e Weight lifting), scherma e ping pong. Ogni partecipante potrà scegliere una sola competizione. Per maggiori informazioni e chiarimenti contattare il numero 334 2818679 o l’indirizzo mail luca.ambrosino97@gmail.com.

«Un grazie a Luca Ambrosino e alla Personal Gym per questa interessantissima idea - spiega l’assessore allo Sport Luca Novelli - che come Comune di Casale Monferrato abbiamo deciso di patrocinare, e a cui daremo nostro supporto nell’organizzazione».

«I premi per le vittorie nelle competizioni - spiega Luca Ambrosino - comprendono medaglie per i primi tre giocatori classificati e l’aggiunta di coppa per le prime tre squadre classificate. A ogni partecipante verrà inoltre regalata la maglietta ufficiale dell’evento e saranno disponibili gadget e prodotti forniti dai vari sponsor e partner».