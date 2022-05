Nuova viabilità tra Vignale e Frassinello. Ora il bivio di Roncaglia

VIGNALE - È stata inaugurata ufficialmente alla presenza dei sindaci del territorio la nuova viabilità che collega la strade provinciali 50 e 48 nel Comune di Vignale, al comune di Frassinello.

«In questi anni di lavoro alla guida dell’assessorato provinciale ai Lavori Pubblici della Provincia di Alessandria abbiamo realizzato molte opere importanti per la sicurezza stradale in tutto il territorio provinciale - spiega il sindaco di Casale Federico Riboldi - Sono particolarmente contento di inaugurare ufficialmente questa viabilità, attesa da tantissimi anni, nell’area Unesco del Monferrato. Grazie ai nostri tecnici che hanno fatto un lavoro di qualità. Come da promessa, dopo la viabilità del tronco e questa oggi inaugurata, proprio in queste ore, stiamo partendo con l’acquisizione dei terreni destinati alla nuova rotonda al bivio per Roncaglia, che renderà più scorrevole il traffico e più sicuro il tragitto per chi dalla collina si reca a Casale».