A Rosignano ritorna ‘Ricami Divini’: quest’anno il tema è l’ambiente

ROSIGNANO - Inizia domani, sabato 21 maggio, l’anteprima di Ricami Divini, la kermesse rosignanese nata con l’evento Riso & Rose. Un weekend, questo, che sarà quasi totalmente dedicato all’ambiente, all’ecosostenibilità e alla natura tra le colline del Monferrato casalese.

Alle 11 del 21 verrà ufficialmente inaugurata la mostra d’arte contemporanea ‘Tessere Giardini / Weaving Gardens’ a cura di Gabriella Anedi. Sarà allestita nello spazio espositivo dei Saloni Morano, si ma si affiancano al corpo principale anche diverse postazioni presso palazzi storici e giardini. Sarà possibile visitarla fino al 12 giugno, tutti i weekend, con possibilità di prenotarsi presso l’info point del paese. Presso il punto panoramico di via dei Bastioni si terrà invece il laboratorio sensoriale a cura di Debora Saglimbeni, dedicato all’udito. È aperto a tutti e a contributo libero: appuntamento sia sabato che domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Per prenotare contattare via whatsapp il numero +61416874010 o via mail thealchemyoflife222@gmail.com. Domenica invece alle 16.30 in piazza XI Settembre si terrà l'evento di presentazione a conclusione dei lavori in Casa Cassano, con visita al Palazzo Storico ed al percorso museale allestito al suo interno.

Durante il fine settimana, ci saranno però anche numerose aperture straordinarie: gli Infernot, la mostra permanente di sculture di Giorgio Cavallone, la Vetrina dell'Artigianato, i punti panoramici lungo il percorso sui luoghi di Angelo Morbelli e il Percorso Geologico. Sarà anche possibile noleggiare e-bike presso l'info point. Infine, per tutto il fine settimana, sarà attivo il punto di degustazione enogastronomica a cura della Pro Loco. Si troverà all’info point, in piazza S. Antonio.