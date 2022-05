Caos nidi. Novelli: «Nessuna interruzione, solo un malinteso»

CASALE - L'assessore ai servizi sociali del Comune di Casale interviene sul caos nidi, pochi minuti dopo aver incontrato a Palazzo San Giorgio una delegazione di mamme.

«Questa mattina non c'è stata alcuna interruzione del servizio al nido del Valentino, siamo venuti a sapere direttamente dalle famiglie che non ricevevano i bambini (18 in tutto) della sezione piccoli solo dopo le 9, ma non c'era stato alcuni input in tal senso dall'ufficio servizi sociali del Comune. Ieri sera abbiamo avuto comunicazione che due delle quattro maestre della sezione erano in malattia, questa mattina è successo altrettanto per le altre due. In tali situazioni la sostituzione temporanea interviene dopo 24 ore, quindi da lunedì, nel frattempo si agisce in emergenza, con le maestre delle altre sezioni. All'ingresso dell'asilo c'è stato un problema di comunicazione, un disguido. Ora si possono portare i bambini, il servizio è garantito e in tal senso lunedì dovrebbe essere tutto ok».

Al netto dei disagi di oggi per un gruppo famiglie, restano le incertezze a fronte della crisi di Eurotrend.

«Gli uffici hanno trovato due cooperative che sarebbero pronte a subentrare temporaneamente dal 1° giugno garantendo la continuità del servizio (in attesa della pubblicazione della gara che dovrà individuare il nuovo ente affidatario del servizio per i nidi del Valentino e di Porta Milano nda), è necessario concludere anticipatamente il contratto con Eurotrend e cercare di tutelare gli stipendi del personale (27 persone tra maestre e ausiliarie), l'ipotesi è quella di poterle pagare direttamente noi dal Comune per questo periodo. Massima solidarietà da parte mia alle lavoratrici, i sindacati hanno già richiesto i cedolini tramite l'ispettorato del lavoro e inviato una comunicazione ufficiale a Eurotrend per la rescissione».

Intanto, sulla vicenda interviene anche Tonio Anselmo, segretario generale della Fisascat Cisl Alessandria-Asti: «Il Comune deve mettersi pancia a terra per accelerare le tempistiche, siamo in attesa di essere convocati dall'ispettorato del lavoro per la procedura di pagamento in solido, ma prima sono necessari i cedolini».