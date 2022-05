Leardi, i geometri di domani alla centrale idroelettrica di Casale

CASALE - Continuano gli incontri professionalizzanti e di orientamento dedicati agli studenti del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’istituto superiore Leardi.

Nelle scorse settimane, intanto, è stato presentato il nuovo corso di laurea in ‘Tecnologie Digitali per le Costruzioni, l’Ambiente e il Territorio’, proposto dal Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell’Università di Pavia. Preannunciato durante il convegno tenuto al Leardi a novembre, in questa occasione gli alunni del triennio Cat hanno potuto ascoltare il professor Ambrogio Maria Manzino, alla presenza del presidente del Collegio geometri Giovanni Spinoglio, mentre illustrava le caratteristiche del percorso universitario.

Nel corso del primo biennio si seguiranno i corsi curricolari, compresi i laboratori orientati all’acquisizione di elevate competenze specialistiche e alla familiarizzazione con gli strumenti informatici del settore, mentre il terzo anno sarà dedicato principalmente al tirocinio in azienda, presso imprese, studi professionali o enti pubblici.

La formazione è impostata completamente sull’acquisizione delle competenze tecniche in ogni ambito specifico e risponde alla forte specializzazione attualmente richiesta ai professionisti in ogni contesto operativo.

«Notevoli sono le prospettive del corso universitario - spiegano i relatori - formerà professionisti ricercati dal mondo del lavoro, il titolo avrà valore abilitante e, dopo la discussione dell’esame di laurea, sarà subito possibile iscriversi al Collegio dei geometri; infine, notevole attenzione sarà dedicata alla formazione digitale, ai software utili per il rilievo, la rappresentazione e la gestione dei progetti».

L’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) di Alessandria, accogliendo l’invito dell’Istituto, nelle scorse settimane ha poi promosso due interessanti incontri formativi, sempre rivolti agli alunni del corso Cat.

Il primo appuntamento, di ordine tecnico, ha visto la partecipazione dell’architetto Stefano Ponzano del Collegio Costruttori Edili di Alessandria e del dottor Matteo Balbo. È stata l’occasione per presentare la realtà lavorativa nell’edilizia, sbocco professionale privilegiato per i futuri geometri: «Le proiezioni che riguardano il 2021 e il futuro appaiono molto positive - spiega Ponzano - le ragioni della crescita sono molteplici, tra cui gli investimenti legati al Pnrr, che immetterà oltre 108 miliardi di euro nel settore, gli incentivi fiscali legati alla riqualificazione energetica degli immobili esistenti e il processo di transizione energetica».

Per conoscere maggiormente il mondo del lavoro e per sviluppare sul campo competenze preziose, è stata organizzata l’uscita alla centrale idroelettrica sul Po ‘Idro Baveno’ di Casale: «Dopo aver affrontato il 'case history' da un punto di vista teorico, con la visita è stato possibile approfondire il discorso, incontrando i tecnici che hanno collaborato alla gestione del cantiere e dei promotori dell’iniziativa» commentano gli studenti coinvolti.