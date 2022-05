‘Ciclo & ri-Ciclo’: pulendo le vie di Casale con Monferrato Biker

CASALE - Domenica scorsa, 22 maggio, l'Asd Monferrato Biker, in collaborazione con Società Cooperativa Sociale Seriana 2000, ha organizzato la 1° giornata ‘Ciclo & ri-Ciclo’. Si è trattato di un momento dedicato alla raccolta dei rifiuti nelle aree verdi, promosso proprio dalla scuola di ciclismo Mtb per i ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Bambini, ragazzi, maestri e genitori si sono trovati al campo scuola in via dei mulini nel quartiere Ronzone di Casale Monferrato e si sono impegnati a pulire le zone della pista ciclabile, dell'adiacente argine del Po e del bosco della Pastrona. Anche l'assessore all'ambiente di Casale Cecilia Strozzi ha preso parte all’iniziativa, insieme al figlio. Dopo la pausa estiva, Asd Monferrato Biker è già lavoro per replicare l’iniziativa, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare.