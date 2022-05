Girls can: le idee d'impresa di Casalesì sono tutte al femminile

CASALE - Ieri al Castello di Casale la giornata conclusiva della seconda edizione di Casalesì Start up in Monferrato, iniziativa promossa da For.Al e Job Academy in partnership con il Comune di Casale e Rotary Club e con il contributo della Camera di Commercio di Alessandria e Asti: un incubatore proposto per la prima volta nell'estate 2020 allo scopo di creare sinergie e valore imprenditoriale nel territorio: stimolare la creazione di impresa e creare valore sul territorio della provincia, promuovendo la valorizzazione dei talenti attraverso la creazione di un percorso specifico di formazione e di accompagnamento dei giovani.

Girls can lo slogan che campeggiava alle spalle dei relatori che hanno accompagnato i pitch, le presentazioni delle sei start up uscite dal percorso di formazione di Casalesì, tutte al femminile.

La loro avventura non proseguirà 'da sole', alle start up sarà concesso un ulteriore affiancamento di 30 ore, una sorta di tutoring durante una fase già operativa. A disposizione un anno di coworking all'ex Trevigi, spazi messi a disposizione dal Comune e finanziati dal Rotary club.

Dopo i saluti istituzionali, prima di una tavola rotonda degli addetti ai lavori, protagoniste le sei idee di impresa.

Il Grande Cammino del Monferrato con 382 di escursioni in 18 tappe in tutto il territorio

con 382 di escursioni in 18 tappe in tutto il territorio Tu al centro by I Care family onlus che si rivolge principalmente a bambini e ragazzi, quindi alle famiglie

che si rivolge principalmente a bambini e ragazzi, quindi alle famiglie La Calabrisella , l'idea di una bottega di quartiere con le eccellenze della Calabria

, l'idea di una bottega di quartiere con le eccellenze della Calabria Gente per strada , proposta di turismo esperienziale che strizza l'occhio alla tecnologia

, proposta di turismo esperienziale che strizza l'occhio alla tecnologia Monfemotion per l'organizzazione di congressi e meeting sul territorio

per l'organizzazione di congressi e meeting sul territorio Legatoria Lunatica, legata a riciclo, sostenibilità, artigianato e l'antica arte giapponese.

In attesa di vedere quante di queste idee riusciranno a spiccare il volo nel mondo dell'imprenditoria (qualcuna della scorsa edizione lo ha già concretamente fatto), è già stata confermata l'edizione 2022/23.