Azienda in fiamme tra San Maurizio di Conzano e Occimiano

SAN MAURIZIO - Tre squadre dei vigili del fuoco in azione sul luogo di un vasto incendio divampato pochi minuti fa alla Berto e Genovese, un'azienda situata tra San Maurizio di Conzano e Occimiano, al confine tra i due territori. A prendere fuoco è stato, per cause ancora da appurare, un fienile, un deposito di rotoballe. Il denso fumo nero è visibile anche da diversi chilometri di distanza. Non risultano feriti. Sul posto c'è anche Emanuele Demaria, il sindaco di Conzano.