Decine di migliaia di fulmini e vento oltre 70 chilometri orari

ALESSANDRIA — Decine di migliaia di fulmini si sono abbattuti ieri sera sull’Italia nord occidentale. I dati rilevati dalla rete meteorologica internazionale Blitzortung mostrano Piemonte, Lombardia e Liguria sotto un “bombardamento” di saette andato avanti per diverse ore.

Anche il vento non è stato da meno. Le stazioni di rilevamento dell’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, hanno registrato raffiche fino a oltre 70 chilometri orari. Il record a Sardigliano, sulle colline tortonesi, con venti fino a 71,6 chilometri orari. La centralina di Lobbi, ad Alessandria, ha toccato i 68,4. A Basaluzzo, nel novese, si sono raggiunti i 63,4 km/h, e a Capanne di Cosola, in alta val Borbera, i 60,8.

Dati più “clementi” altrove: sfiorati i 57 chilometri orari a Casale Monferrato, valori tra i 50 e i 54 km/h ad Arquata Scrivia e Bosio, al confine con la Liguria, così come a Ponzone nell’acquese e a Isola Sant’Antonio.