C’era una volta: un grande successo sul lungo Po di Casale

CASALE - Nonostante il meteo incerto, specialmente nel corso della mattinata, è più che positivo il bilancio di “C’era una volta”, il mercatino organizzato dalle Botteghe Storiche di Casale e da moN che per tutta domenica 29 maggio, ha animato il Lungo Po di Casale Monferrato. Una cinquantina di bancarelle di arte e artigianato d’antan sulla passeggiata, mentre nell’area dell’imbarcadero attrazioni per tutti.

«Una domenica davvero bella, con tanta gente venuta da fuori e persino gruppi scolastici per una manifestazione che ha creato interesse e indotto turistico, per di più coinvolgendo un’area che si sta dimostrando sempre più vitale per la città» dice Laura Mara, presidente dell’Associazione Botteghe storiche e Confesercenti di Casale.

Assente lo struzzo Totò (per lui è la stagione degli amori), presenti lama, alpaca, oche e la possibilità di giri in calesse. Per i più sportivi: biciclette, elettriche e non, con cui affrontare i percorsi di Mtb e le immancabili gite sul grande fiume organizzate dagli Amici del Po di Casale. In tutto i barcè hanno trasportato circa 150 persone sulle loro imbarcazioni e fatto provare l’emozione dei kayak, mettendo inoltre a disposizione dei bambini una divertente struttura gonfiabile per tutta la giornata. Per chi voleva rilassarsi in modo “agreste” era persino a disposizione un salottino di balle di fieno organizzato dalla Cumbricula di tratur vecc

E poi ancora i sapori a cominciare dal pranzo realizzato dalla Pro Loco di Casale Popolo, le bancarelle con i prodotti a KM0 e la musica che ha portato diverse persone a ballare sulla riva del fiume. Proprio come si faceva una volta.