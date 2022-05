Caos nidi a Casale: ufficiale la cooperativa 'sostituta' di Eurotrend

CASALE - Sarà la cooperativa progetto A, dal 1° giugno al 30 settembre, a coprire i servizi ausiliari, educativi e di pulizia dei nidi d’infanzia comunali di Casale in 'supplenza' dopo il forfait di Eurotrend.

Lo ha annunciato il Comune pochi minuti fa con una nota ufficiale.

Spiega il sindaco Federico Riboldi: «Come promesso abbiamo adottato tutte le opzioni possibili per una soluzione veloce e concreta della crisi legata alla cooperativa appaltatrice dei servizi di Asili Nido di Casale Monferrato e oggi possiamo annunciare di aver incaricato una nuova cooperativa fino al 30 settembre! Un grande risultato che dimostra, ancora una volta, la grande capacità della macchina comunale nel gestire le criticità. Siamo molto soddisfatti anche di aver garantito il posto di lavoro al personale e ci impegneremo a far sì che possano proseguire senza interruzione il proprio lavoro».

«Grazie allo splendido lavoro degli uffici comunali – prosegue l'assessore ai servizi sociali Luca Novelli – siamo riusciti a tempo di record a giungere alla risoluzione consensuale del contratto con la precedente cooperativa e di incaricarne una nuova, garantendo così continuità al servizio e certezze per i prossimi mesi al personale».

Dopo l’annuncio, avvenuto circa dieci giorni fa, da parte di Eurotrend di non essere più disponibile a erogare il servizio, l’amministrazione si era attivata per valutare tutte le opzioni a disposizione per assicurare la continuità del servizio e oggi è stata firmata la determinazione dirigenziale che affida l’incarico alla cooperativa Progetto A, già affidataria dei servizi scolastici comunali.

Dal 1° ottobre partirà invece il nuovo appalto pluriennale dei servizi di Asilo nido, riuscendo così a garantire la prosecuzione del servizio senza interruzioni.

Caos nidi, Eurotrend lascia, interviene il Comune L’obiettivo di palazzo san Giorgio: salvaguardare e garantire il servizio, le famiglie e i lavoratori

«Sul tavolo, ora, gli stipendi arretrati ai dipendenti della Eurotrend – ha sottolineato Novelli - il Comune di Casale Monferrato ha già attivato la procedura sostitutiva che permetterebbe di pagare i salari al posto della cooperativa per i mesi scoperti e siamo in attesa che si sblocchi anche questa procedura. E proprio al personale va il mio sincero ringraziamento, perché in questo difficile momento ha dimostrato professionalità e coraggio nel garantire il servizio».