Al via (e fino al 30 settembre) le domande per le agevolazioni Tari

CASALE - Anche quest'anno sarà possibile fare domanda di agevolazione in base al reddito familiare per il pagamento della Tari: per chi non avesse usufruito delle agevolazioni nell'anno 2021, infatti, da ieri e fino al 30 settembre 2022 sarà aperto uno specifico bando.

I contribuenti che hanno avuto la riduzione del 25% sull'ultima tassa rifiuti del 2021 riceveranno l'F24 per il pagamento della Tari con l'agevolazione già inclusa. Per chi, invece, dovrà presentare la domanda, la modulistica è disponibile alla pagina dedicata del sito del Comune. I limiti di reddito totale annuo per l'agevolazione (riferito all’anno 2021) sono i seguenti: 16.019,73 euro per i nuclei unifamiliari, 26.212,93 euro per i nuclei composti da due persone, 39.323,24 euro per tre persone, 40.776,70 euro per quattro o più persone.

I redditi totali sono aumentati di un importo annuo pari a 2.571,49 euro per i nuclei familiari nei quali figuri convivente un soggetto portatore di invalidità pari al 100%.

Inoltre, nel caso in cui la situazione del nucleo familiare fosse variata nel corso del 2021 (il reddito totale non rientra più nei limiti fissati o si possiedono altri immobili oltre a quello adibito ad abitazione principale e sue pertinenze), si dovrà comunicare la modifica compilando l’apposito modulo presente nella sezione Modulistica della pagina internet dedicata alla Tari: in questo modo non si incorrerà nelle sanzioni previste.

I modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione per l’agevolazione Tari 2022, o di rinuncia, dovranno essere riconsegnati all’Ufficio Tributi tramite raccomandata AR, mail (tributi@comune.casale-monferrato.al.it) o pec (tributi@pec.comune.casalemonferrato.al.it). Solo e unicamente chi non ha la possibilità di utilizzare l’e-mail o la pec, potrà consegnare la documentazione richiesta all’ufficio protocollo dell’ente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16.30, entro il 30 settembre.

Per ogni ulteriore informazione e richiesta di chiarimento ci può rivolgere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (0142/444339, urp@comune.casale-monferrato.al.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il lunedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17 oppure all’Ufficio Tributi (0142/444478, tributi@comune.casale-monferrato.al.it) il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 16 e il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.