Pietre contro auto e persone: ferita barista, un fermo

CASALE - ORE 10.18 - Le forze dell’ordine stanno procedendo al fermo di indiziato di delitto nei confronti dell’uomo che la scorsa notte ha creato il panico in città. Le ipotesi d’accusa potrebbero essere danneggiamento di veicolo militare, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di un serie di veicoli, almeno una decina - una anche bruciata - e si sta valutando l’azione violenta contro la barista.

Intanto, interviene il sindaco Federico Riboldi. “L’episodio che è accaduto stanotte è l’onda lunga di politiche migratorie completamente sbagliate e di vuoti normativi non accettabili in uno stato moderno. Il primo pensiero, e la solidarietà incondizionata, vanno alla barista ferita e ai proprietari delle auto danneggiate,.

In seconda istanza diventa automatico domandarsi come mai un nigeriano, privo dello status di rifugiato e di protezione internazionale, quindi non proveniente da zone di conflitto, che ha più volte manifestato segnali di squilibrio, sia stato lasciato in condizione di compiere atti più gravi. Voglio ringraziare ancora una volta le forze dell’ordine che anche questa notte hanno dovuto impiegare mezzi e risorse per cercare il soggetto”.

ORE 9.10 - Carabinieri e Polizia stanno procedendo all’identificazione dell’uomo che la scorsa notte ha scatenato il panico in città e ferito una barista lanciandole una pietra in testa.

Si tratterebbe di un nigeriano già noto per episodi anche violenti in centro.

ORE 8.37 - La Polizia di Casale ha fermato il presunto responsabile del folle raid avvenuto nella notte in città. Al momento l'uomo si trova in Commissariato. Gli operatori dovranno chiarire come procedere, non si esclude il fermo di indiziato di delitto.

ORE 6.37 - Notte di paura e follia: dalle 4 un uomo sta gettando pietre contro auto e persone. Sassi sono finiti anche contro le auto dei militari.



Una barista che stava aprendo il locale in centro è rimasta ferita. La donna è stata colpita alla testa da una pietra. È stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, fortunatamente non è grave.

I Carabinieri stanno setacciando la città. Si tratta di una persona pericolosa, impugna una catena. Chi lo dovesse vedere deve avvertire subito la centrale.