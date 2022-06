Nations League: Valentini cresce con l’Italia

TEL AVIV - Cresce l’Italia Under 23 del 3x3. Nella seconda giornata della tappa di Nations League di Tel Aviv (Israele) le prestazioni delle Nazionali 3x3 Under 23 Maschili e Femminili sono andate in crescendo. Per quanto riguarda la selezione maschile che vede in campo il casalese Fabio Valentini, dopo il quarto posto della prima giornata, è arrivato un ottimo secondo posto. Gli Azzurri hanno battuto Romania e Turchia e perso solo di 2 punti contro Israele (19-21).

Oggi si torna in campo alle 14.25 per Italia-Israele, alle 15.50 per Italia-Grecia e alle 18.00 per la Fase finale. Tutte le partite sono trasmesse live in streaming.

Italia-Romania 16-7

Italia. Valentini 7, Serpilli 4, Pollone 1, De Zardo 4. All. Lorenza Arnetoli

Italia-Turchia 22-7

Italia. De Zardo 8, Pollone 4, Serpilli 7, Valentini 2. All. Lorenza Arnetoli

Italia-Israele 19-21

Italia. De Zardo 6, Pollone 1, Serpilli 3, Valentini 9. All. Lorenza Arnetoli