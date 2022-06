Due nuovi sportelli per gli inquilini delle case popolari Atc di Casale

CASALE - Due nuovi servizi saranno a disposizione degli assegnatari di delle case popolari Atc (le case popolari) di Casale.

Il primo servizio, che prenderà il via già la prossima settimana, è l’apertura di uno sportello, con numero telefonico dedicato, per le segnalazioni da inoltrare all’ufficio manutenzione dell’Atc. Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 può essere contattato direttamente all’Ufficio Case di via Mameli oppure anche telefonicamente al numero 0142 444367.

Il secondo sportello, invece, sarà attivo in estate e permetterà una volta la settimana di contattare in videochiamata, tramite un tablet, gli operatori dell’Atc Piemonte Sud di Alessandria per segnalazioni riguardanti tutti gli aspetti degli alloggi Atc: dagli eventuali guasti ai dubbi sulle bollette, fino alle richieste di informazioni generiche.