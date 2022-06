Nations League. Primo posto. Valentini Mvp

TEL AVIV - Un gran finale per l’Italia di Fabio Valentini nella tappa della Nations League di Tel Aviv. Azzurri hanno chiuso vincendo il torneo dell’ultima giornata e il playmaker della Novipiù ha vinto il premio di Mvp. Azzurri al quarto posto nella prima giornata, secondi nel secondo e primo al terzo posto battendo nell'ultima giornata la Turchia. I programmi della Nazionale 3x3 U23 adesso precedono un torneo amichevole in Francia a metà giugno, poi i Giochi del Mediterraneo in Algeria, una Tappa della Nations League a fine agosto e poi le Finali della Nations League a metà settembre in Romania.

Italia-Israele 21-14

Italia. De Zardo 4, Valentini 6, Pollone 5, Serpilli 6. All. Lorenza Arnetoli



Italia-Grecia 21-13

Italia. De Zardo 4, Valentini 2, Pollone 6, Serpilli 8. All. Lorenza Arnetoli

Finale primo posto

Italia-Turchia 21-12

Italia. De Zardo 4, Pollone 4, Serpilli 6, Valentini 7. All. Lorenza Arnetoli