Domani al Castello di San Giorgio per conoscere la spiritualità di oggi

SAN GIORGIO - Domani dalle 15 alle 18 presso il Castello di San Giorgio Monferrato il Venerabile Maestro Gyuto Khensur Rinpoche Thupten Tenzin, monaco tibetano, terrà una conferenza dal titolo 'La spiritualità oggi. Cos'è la spiritualità oggi, quali sono le sue basi, cosa determina il suo sviluppo, perché e quanto essa sia importante per l'equilibrio interiore ed esteriore dell'essere umano. La sostanziale differenza tra spiritualità e religione'.

Inoltre, con l'occasione, il Maestro presenterà il progetto GasharTTR House. La GasharTTR House è situata nei pressi del Monastero di Gaden Shartse, nel sud India. All’interno della casa di accoglienza vivono 25 monaci grandi e piccini sotto l’egida del Venerabile Gyuto Khensur Rinpoche Thupten Tenzin e sostenuti da amici e simpatizzanti che desiderano aiutare il Maestro al loro sostentamento e studi.

Il Maestro inoltre si prende cura di 40 piccoli monaci attualmente residenti a Dhankar, nella Valle dello Spiti, nel nord dell’India. Nel periodo invernale la regione raggiunge temperature molto rigide ( –30°), non c’è riscaldamento e i piccoli monaci hanno necessità di trovare un luogo per poter continuare i loro studi. Il Maestro li accoglie nella GasharTTR House occupandosi del loro sostentamento e del loro percorso di studio. Questo progetto ha quindi come scopo principale quello di aiutare il Maestro, Gyuto Khensur Rinpoche Thupten Tenzin, nell’accudimento e sostentamento dei suoi numerosi studenti garantendo congiuntamente un prezioso percorso di studio. L'incontro è aperto a tutti ed è a ingresso libero. Per informazioni e adesioni contattare il 338 4677351, o scrivere a vipassanamonferrato@gmail.com