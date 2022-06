Il corso di Turismo del Leardi si mette alla prova a Torino

TORINO - Professione turismo: un’intensa ma divertente giornata di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento a Torino ha caratterizzato l’uscita delle classi quarte del corso Turismo dell’Istituto Superiore Leardi di Casale.

Di prima mattina la visita, guidata dalla professoressa di Arte e territorio Laura Gorbetta, alla splendida quanto graffiante mostra di Banksy, con uno sguardo divertito ma consapevole da parte dei ragazzi sulla geniale ironia del più famoso artista della street art contemporanea.

Il programma è quindi continuato all’itinerario di visita al centro storico di Torino, in parte guidato dagli studenti sulla base di percorsi da loro elaborati, in parte dalla professoressa di Discipline turistiche Giuliana Boschi, con ‘puntate’ di traduzioni in lingua spagnola della professoressa Giusy Catanese.

Al classico itinerario storico-artistico del centro di Torino, con gli studenti in veste di guida turistica lungo le affollate vie e piazze che si susseguono da Porta nuova a Palazzo Reale, si sono aggiunte le suggestioni turistiche indicate agli studenti dalla prof di Turismo dei ‘passages’ di gusto parigino, le tre splendide Gallerie (Subalpina, Umberto I e S. Federico), che hanno permesso di richiamare la rivoluzione urbanistica realizzata nella capitale della Francia dal barone Haussmann.

Dopo il pranzo, il gruppo casalese si è di nuovo immerso in un tour questa volta dal gusto ‘magico’, fino alla chiesa della Gran Madre, attraverso via Po e la Mole Antonelliana, senza trascurare Palazzo reale e i suoi dioscuri, simboli della magia che secondo le leggende avvolge Torino, e naturalmente i luoghi cult del regista di film horror Dario Argento.

Esperienza sul campo, lezioni en plein air sulla costruzione di itinerari anche non convenzionali capaci di coinvolgere e appassionare i turisti, street art: tutto questo è l’idea di turismo ‘made in Leardi’.