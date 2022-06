Conferme e novità in casa Bertram

TORTONA - Una conferenza stampa di fine stagione che più che celebrare i successi passati guarda a consolidare la struttura per quelli che verranno: il Derthona Basket continua a crescere e aggiunge sia in campo che fuori professionisti affermati con l'obiettivo di confermare la propria presenza "nella parte sinistra della classifica".

Dopo l'introduzione del sindaco Chiodi, il presidente Picchi comincia con un'analisi della stagione appena conclusa che non può che essere positiva e da cui un appello: "Quello che abbiamo visto a Casale la sera di gara3 contro la Virtus Bologna, con un palazzetto strapieno, non deve essere il nostro punto di arrivo ma quello di partenza: mai come quest'anno ho sentito l'attaccamento della città per la squadra. Ogni abbonato in più, ogni persona che viene coinvolta nel vedere le partite del Derthona, ogni tifoso che si aggiunge è un valore per la squadra che punta ad obiettivi sempre più alti". Ufficializzate le conferme di Ariel Filloy e Mike Daum ("Ci sono giocatori che hanno ricevuto proposte concrete per esplorare altre realtà anche in Europa, ma hanno scelto di restare qui a Tortona e questo ci riempie di orgoglio", commenta Picchi) e la rinuncia alla disputa delle coppe europee pur avendo ottenuto il 'pass': "E' stata una scelta condivisa dal settore sportivo e da quello dirigenziale: se l'anno prossimo saremo così bravi da riconfermare la nostra presenza alla Final Eight di Coppa Italia e da raggiungere i playoff, allora valuteremo la partecipazione anche a un torneo continentale perché sarebbe un ulteriore passo avanti nella nostra crescita".

Crescita che non passa solo dal campo, ma anche dallo staff dirigenziale e così viene ufficializzato come Club Manager l'ex Casale Giacomo Carrera, che con Ramondino ha già lavorato proprio nella Junior: "La scelta di giocare a Casale ogni volta ci è apparsa difficile - dice Picchi - ma poi finivamo per farla anche spinti dal fatto che avremmo potuto interagire con una persona che tutti consideravamo speciale: è per me un grande onore poter avere nel nostro staff un professionista come Giacomo Carrera". "E' sicuramente un passo avanti nella mia carriera - le prime parole del neo-derthonino - ma soprattutto un'occasione unica e inaspettata tanto che fino a marzo stavo ancora progettando la nuova stagione della Jb Monferrato: sarà un piacere tornare a lavorare con Marco Ramondino che è un mister da cui ho già imparato tanto. Questo per me non deve essere un traguardo ma un punto di partenza: ne approfitto per ringraziare tutte le persone con cui ho lavorato a Casale che mi hanno permesso di crescere. Arrivare dopo una stagione simile è difficile: il mio obiettivo sarà fare sì che la scorsa stagione non sia irripetibile ma sia solo indimenticabile, mi piacerebbe che anche nei prossimi campionati ci siano risultati da ricordare".

Infine, l'ad Ferencz Bartocci ha confermato l'avanzamento dei lavori alla 'Cittadella dello Sport' promettendo a breve annunci importanti: si lavora soprattutto per completare la struttura della 'Facility' che permetterebbe di trasferire in zona gli uffici e lo spazio per gli allenamenti. Grosse novità anche nella collaborazione con il basket femminile di Castelnuovo Scrivia.